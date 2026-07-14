Шеф-повар и водитель водовозки вошли в топ самых доходных вакансий в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повар ресторана в Шерегеше и водитель водовозки стали лидерами рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий июля для жителей Кузбасса. Исследование рынка труда Кузбасса опубликовали специалисты сервиса Зарплата.ру.

Самую большую зарплату - от 200 до 250 тысяч рублей - предлагают шеф-повару в Шерегеше, которому предстоит с нуля разработать концепцию кухни и меню. На втором месте оказалась вакансия водителя водовозки на месторождении в Иркутской области с оплатой до 220 тысяч рублей в месяц за вахту.

Также в число прибыльных предложений вошли вакансии главного технолога по водоочистке в Новокузнецке (до 197 тысяч рублей), руководителя сектора передачи данных в Кемерове (до 170 тысяч рублей) и горнорабочего на шахте «Ерунаковская-8» (до 150 тысяч рублей).

Ранее мы писали, что Семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще Середюк обсудил с Тулеевым железную дорогу от Таштагола до китайского Урумчи.