Выпускники кадрового проекта «СВОи Герои. КуZбасс» займут руководящие посты

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе подвели итоги образовательного этапа региональной кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Этот проект уже доказал свою высокую эффективность: вернувшиеся бойцы успешно находят себя в мирной жизни, становясь депутатами, руководителями и общественными лидерами.

Например, участник программы Валерий Колмыков сейчас работает советником главы Таштагольского округа, а Вячеслав Ерышкин стал депутатом Совета народных депутатов Гурьевского округа и активно занимается поддержкой ветеранов, а также патриотическим воспитанием молодежи.

Чтобы продолжить развитие этого направления, глава региона поручил наставникам разработать для каждого выпускника персональный карьерный трек. Это поможет вчерашним бойцам в ближайшее время войти в управленческую команду Кузбасса.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще Середюк обсудил с Тулеевым железную дорогу от Таштагола до китайского Урумчи.