Кузбасс в два раза увеличил экспорт зерна в первом полугодии 2026 года

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первую половину 2026 года аграрии Кузбасса отправили на экспорт 230,7 тысячи тонн зерна, зернобобовых культур и продуктов их переработки - это ровно в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Сибирском управлении Россельхознадзора.

Все партии продукции прошли строгую проверку, которая подтвердила соответствие кузбасского урожая жестким требованиям зарубежных стран.

Главным покупателем стал Китай, куда ушло более трети всего объема (75,2 тысячи тонн, в основном горох, ячмень и овес). Крупные партии зерновых также закупили Казахстан (60,9 тысячи тонн), Беларусь (7,4 тысячи тонн), Вьетнам и Киргизия. Еще 60,8 тысячи тонн семян рапса отправили на промышленную переработку в Калининград, а почти 15 тысяч тонн готовой продукции (муки, манки, отрубей и масел) экспортировали в Монголию, Азербайджан и другие страны.

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