В аэропортах Кузбасса с 1 сентября заработают медпункты по единому стандарту

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С 1 сентября 2026 года в аэропортах Кемерова имени Леонова и Новокузнецка имени Волынова начнут работать медицинские пункты, оборудованные по единому стандарту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

До сих пор требования к оснащению медпунктов в разных авиаузлах страны сильно отличались, теперь же по всей России вводится общий регламент, а следить за его соблюдением обяжут руководство воздушных гаваней.

Новый формат предполагает оперативное оказание экстренной и первичной помощи пассажирам: медики смогут стабилизировать состояние больного до приезда скорой помощи. А если человеку станет плохо в другом терминале или прямо на борту самолета и он не сможет дойти до кабинета сам, специалисты оперативно придут к нему на место со всем необходимым.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще Середюк обсудил с Тулеевым железную дорогу от Таштагола до китайского Урумчи.