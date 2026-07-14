Шесть часов в операционной: в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасские кардиохирурги преодолели знаковую отметку, успешно проведя сотую операцию по трансплантации сердца. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Юбилейная операция состоялась в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и продлилась шесть часов. Пациентом стал 61-летний мужчина, который сейчас чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

За этим выдающимся результатом стоит слаженная работа целой команды профессионалов, среди которых сердечно-сосудистый хирург Иван Двадцатов, заведующий кардиохирургическим отделением №1 Антон Сотников, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Максим Ларионов и кардиолог Татьяна Головина.

Высокотехнологичная медицина в регионе продолжает активно развиваться: только с начала этого года кузбасские врачи выполнили восемь пересадок сердца, 44 - почки, 11 - печени и 20 - роговицы глаза.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще Середюк обсудил с Тулеевым железную дорогу от Таштагола до китайского Урумчи.