Кузбассовец накопил огромный долг из-за нежелания платить за новый телефон

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Житель Прокопьевска из-за собственной халатности заплатит за новый смартфон почти в два раза больше. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина приобрел телефон Xiaomi 12X стоимостью 89 586 рублей в рассрочку. Однако после передачи товара покупатель не внес ни одного платежа в установленные договором сроки. По условиям соглашения, за каждый день просрочки ему начислялась неустойка в размере 1% от суммы ежемесячного платежа, которая со временем превысила 470 тысяч рублей.

Истец добровольно снизил требования по пени до суммы основного долга, и суд счел эти требования обоснованными. В итоге с недобросовестного покупателя взыскали долг за телефон, аналогичную сумму неустойки и госпошлину - общая сумма взыскания превысила 185 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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