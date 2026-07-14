В Кемерове закрыли опасную лестницу у Соснового бора

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове временно закрыли доступ к пешеходной лестнице, расположенной возле трамвайной остановки «Сосновый бор». Об этом сообщили в администрации города.

О плачевном состоянии объекта в социальных сетях рассказали местные жители. Ступени спуска настолько сильно износились, что в них образовались сквозные дыры, из-за чего ходить по лестнице стало просто опасно.

Специалисты мэрии оперативно выехали на место и перекрыли проход барьерами с сигнальной лентой. В ближайшее время объект детально обследуют, после чего составят план ремонтных работ.

В администрации напомнили, что комфортно зайти в Рудничный бор горожане по-прежнему могут со стороны улицы Терешковой.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.