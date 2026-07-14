Дроппер из Уфы вернет жительнице Кузбасса 165 тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе прокуратура помогла 66-летней пенсионерке вернуть 165 тысяч рублей, которые она перевела на счет так называемого дроппера (подставного лица, чья карта используется для вывода похищенных средств). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пожилая женщина обратилась на личный прием к заместителю прокурора области. Выяснилось, что в октябре 2025 года интернет-мошенники под предлогом спасения сбережений убедили ее перевести деньги на стороннюю карту. В рамках уголовного дела следователи установили владельца счета - им оказался 42-летний житель Уфы.

Прокурор Мысков обратился в суд с требованием взыскать с уфимца эти деньги как неосновательное обогащение. Не дожидаясь вердикта, прямо во время судебного процесса ответчик полностью вернул пенсионерке всю сумму.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.