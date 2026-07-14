Кемеровчанин попал под суд из-за своих нюдсов

Фото: архив "КП". Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед судом в Кемерове предстанет 47-летний местный житель, который распространял в интернете собственные порнографические материалы. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Этот факт полицейские выявили во время расследования другого уголовного дела. Следователи выяснили, что в ноябре 2021 года обвиняемый создал в соцсети страницу под псевдонимом и делился в закрытых группах своими интимными фотографиями.

Проведенная искусствоведческая экспертиза признала изъятые файлы порнографическими. Кемеровчанин полностью признал свою вину и объяснил, что делал это ради виртуального общения. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.