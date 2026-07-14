В Новокузнецке несостоявшийся водитель автобуса вернет деньги за обучение

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная компания «Питеравто» через суд взыскала крупную сумму с жителя Новокузнецка, который бесплатно отучился на категорию D и скрылся. Об этом рассказали в Заводском районном суде Новокузнецка.

Мужчина планировал устроиться в компанию водителем автобуса, но не имел необходимых прав. Организация пошла навстречу кандидату и полностью оплатила его переобучение с категории C на D, потратив около 122 тысяч рублей. По договору новокузнечанин был обязан отработать на предприятии не менее двух лет, однако после завершения курсов он просто пропал.

В суде представители компании доказали, что полностью выполнили свои обязательства, в то время как ответчик нарушил соглашение. Сам мужчина на заседание не пришел, но это не освободило его от ответственности: суд обязал его возместить несостоявшемуся работодателю все расходы на обучение в размере 121 тысячи рублей.

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