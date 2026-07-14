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НовостиОбщество14 июля 2026 11:09

В Кемерове продолжается благоустройство сквера «Молодоженов»

В сквере «Молодоженов» в Рудничном районе Кемерова продолжается благоустройство
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове продолжается благоустройство сквера «Молодоженов». Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове продолжается благоустройство сквера «Молодоженов». Фото: администрация города Кемерово.

В Рудничном районе Кемерова продолжается благоустройство в Сквере «Молодоженов». Об этом сообщает администрация города.

Специалисты уже установили детский игровой комплекс, качели, воркаут-зону и уличные тренажеры. Для безопасности и комфорта площадка покрыта бесшовным резиновым покрытием. Также появились новые парковые диваны для отдыха.

Ранее этим летом в сквере провели наружное освещение, установили новые торшеры и проложили пешеходные дорожки. Впереди монтаж арт-объектов.

Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в Кемерове благоустроят 14 общественных территорий, шесть из которых уже полностью готовы.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.