Пока знакомый спал: в Кузбассе юноша угнал мотоцикл, устроил ДТП и сбежал

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске сотрудники Росгвардии задержали жителя, который завладел мотоциклом своего знакомого после застолья. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

К правоохранителям обратился мужчина, заявивший о пропаже мотоцикла из гаража. Он описал приметы подозреваемого. Ночью на улице Крылова росгвардейцы нашли 19-летнего молодого человека с признаками опьянения и задержали его для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, во время застолья молодой человек дождался, пока его знакомый уснет, и без разрешения взял ключи от мотоцикла «Сузуки». Он уехал, но не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Оставив поврежденный мотоцикл, он скрылся с места происшествия.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего, после проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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