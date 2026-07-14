В Новокузнецке поймали агрессивного мужчину, угрожавшего медикам

В Новокузнецке задержали агрессивного мужчину, угрожавшего медикам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал безопасности медиков. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги оиз автомобиля скорой медицинской помощи на улице Клименко. Росгвардейцы задержали 39-летнего жителя с признаками опьянения. Медики подтвердили, что помощь ему не требуется.

По предварительным данным, прохожие сообщили медикам о мужчине, лежавшем на улице. После того как его привели в сознание, он начал нарушать общественный порядок, провоцировать конфликт и проявлять агрессию. Фельдшер был вынужден вызвать наряд Росгвардии. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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