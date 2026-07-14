Погода в Кузбассе 15 июля 2026 года: до +28 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 15 июля 2026 года. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 15 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, местами +5…+10 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов. Ветер обещают северо-западный 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 15 июля 2026 года

В среду, 15 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +11…+13 градусов. Днем будет +26…+28 градусов. Ветер обещают северо-западный, 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 15 июля 2026 года

В среду, 15 июля 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +15 градусов. Днем ожидается до +24 градусов. Ветер обещают северный, 3 метра в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.