Фото: МБУ "Кемеровская служба спасения".

В Кемерове убрали арматуру в реке Томь возле набережной Московской площади. Об этом сообщает администрация города.

Внимание на опасный участок обратили кемеровчане в соцсетях. Специалисты Кемеровской службы спасения срезали металлические элементы.

Локация не является официальным пляжем. Сейчас там установлены знаки «Купание запрещено», «Проход ограничен». Жителей города просят быть внимательными на набережной и соблюдать правила безопасности.

Ранее мы писали, что семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной, а еще в Кемерове провели сотую операцию по пересадке сердца.