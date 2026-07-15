В Кемерове временно отключат светофор на перекрестке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове 15 июля отключат светофорный объект. Об этом сообщает администрация города.

Так, светофор не будет работать с 09.00 до 12.00 на перекрестке пр. Московский - пр. Ленинградский. Это связано с выполнением ремонтных работ.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.