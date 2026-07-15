В Кузбассе назвали дату начала сбора кедрового ореха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году в Кузбассе разрешат собирать кедровый орех с 15 августа. В министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса сообщили, что с этого времени шишки будут легко отделятся от веток и даже начнут опадать от ветра.

До этой даты сбор и продажа кедровых шишек запрещены. Нарушителей ждут штрафы: для граждан - от 500 до 1000 рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, могут конфисковать не только орехи и шишки, но и транспортные средства, на которых нарушители приедут в тайгу.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.