В Кемерове выплатили 1,7 млн рублей долгов по зарплате бывшим сотрудникам фирмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе благодаря прокуратуре бывшим сотрудникам коммерческой фирмы вернули долги по зарплате на сумму более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Прокуратура Рудничного района города Кемерово проверила соблюдение трудовых прав бывших работников ООО «Сибстроймайнинг». Выявилось, что после увольнения девяти сотрудников работодатель не выплатил им зарплату и окончательный расчет. Общая задолженность превысила 1,7 миллиона рублей.

Чтобы восстановить права граждан, прокурор района внес представление директору организации. По постановлению прокурора виновное лицо оштрафовали за невыплату зарплаты в срок. После вмешательства прокуратуры организация полностью погасила долг по зарплате и выплатила компенсацию.

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