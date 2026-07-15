По данным ВТБ, заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить

Как отмечают в банке, спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос всё первое полугодие. Пик пришёлся на март, когда банк перезапустил рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Структура спроса активно меняется. По итогам первого полугодия на готовые объекты в ВТБ пришлось 83% сделок на рынке загородной недвижимости. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года их доля составляла 69%, в первом полугодии 2025-го - около 73%. Основной прирост дал вторичный рынок, где доля сделок выросла с 15% до 46% год к году. Средний кредит на готовый дом по итогам января-июня составил 4,7 млн рублей.

- Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного - во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос всё больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январём. При этом заемщики всё чаще выбирают готовые дома - с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться, - прокомментировал старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он добавил, что банк последовательно придерживается ответственного подхода к кредитованию и использует счета эскроу при ипотеке на индивидуальное жилищное строительство как по госпрограммам, так и по рыночным.