Кузбасские выпускники Профклассов Фонда Мельниченко получили удостоверения о присвоении профессии

В Киселевском горном техникуме прошел выпускной с торжественной церемонией вручения удостоверений о первой профессии учащимся Профклассов Фонда Мельниченко.

В Киселевском горном техникуме прошел общий выпускной с торжественной церемонией вручения удостоверений о первой профессии учащимся Профклассов Фонда Мельниченко. В числе выпускников — ученики школы №20 имени В. М. Елсукова Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, школы №31 и школы №27 города Киселевска, а также школы №15 имени В. Л. Гриневича города Прокопьевска.

Этот выпуск стал третьим по счету и обозначил важный этап в жизни ребят — получение основного общего образования и постижение основ своей первой рабочей профессии. И если аттестаты ребятам вручили ранее, то на торжественной церемонии выпускники получили сертификаты об окончании Профклассов.ФМ и удостоверения о присвоении рабочих профессий: пробоотборщик 2 разряда, электромонтажник-схемщик 2 разряда, слесарь-ремонтник. Всего в этом году завершили свое обучение 97 девятиклассников.

В течение двух лет учащиеся, помимо базовых предметов, расширенно изучали профильные дисциплины, развивали знания по естественно-научным предметам и регулярно проходили контроль качества знаний, участвовали в профориентационных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. Практическая часть подготовки включала экскурсии на производственных предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс», а также практические занятия на базе опорных учебных заведений: Ленинск-Кузнецкого горнотехнического и Киселёвского горного техникумов, филиала Кузбасского государственного технического университета в городе Прокопьевске. Главной целью подготовки стала успешная сдача выпускных экзаменов и последующее поступление в профильные техникумы - Ленинск-Кузнецкий горнотехнический и Киселёвский горный, а для учащихся города Прокопьевска - филиал КузГТУ. Так, благодаря обучению в Профклассах.ФМ 67% выпускников предыдущих двух лет поступили в опорные техникумы.

С напутственными словами и поздравлениями к выпускникам обратился Герой Туда Российской Федерации, заслуженный шахтёр Кузбасса Владимир Мельник. Он подчеркнул, что сегодняшнее событие — результат их труда и целеустремлённости, выразил надежду видеть выпускников среди молодых специалистов Компании и отметил широкие возможности для профессионального становления, которые открываются перед ними.

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Поздравил выпускников, вручил им свидетельства о профессиях и памятные подарки от Компании директор по экономике и финансам АО «СУЭК-Кузбасс» Павел Кожарский. Он напомнил, что обучение в профильных классах и знакомство с современным производством на крупнейших предприятиях Компании дают выпускникам конкурентное преимущество и создают прочную базу для дальнейшего образования: многие ребята смогут продолжить обучение по целевой программе в профильных учебных заведениях и затем вернуться в Компанию уже как квалифицированные специалисты.

На торжестве присутствовали родители выпускников. Они поблагодарили педагогов за профессионализм и поддержку, обратились с тёплыми словами к ребятам, отметив их настойчивость и уверенность в собственных силах, выразили уверенность в их профессиональном будущем.

Важно отметить, что Профклассы.ФМ — совместный проект Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс, который реализуется с 2022 года. В этом учебном году на территориях присутствия СУЭК-Кузбасс, в четырех городах Кемеровской области, на базе школ и лицея функционирует десять классов с расширенным изучением математики, информатики, физики. Программа предполагает раннюю профориентацию старшеклассников, которые получают опыт практической деятельности в лабораториях техникумов и приобретают первую рабочую профессию.