Гараж с сюрпризом: в Кузбассе задержали мужчину за любовь к растениям

Житель Междуреченска задержан за незаконное культивирование растений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске в ходе операции «Мак» полицейские получили информацию о выращивании конопли в одном из гаражей. Они задержали 53-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

При осмотре гаража в подвале обнаружили кусты конопли и около 150 граммов марихуаны. Изъятые растения отправили на экспертизу, которая подтвердила их наркотическое содержание. Подозреваемый рассказал, что купил семена, вырастил растения, затем перерабатывал и фасовал их.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция - до 20 лет лишения свободы. Также составлен протокол за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Это влечет штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.