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НовостиЧто происходит15 июля 2026 4:27

Зарезавшего работницу кафе новокузнечанина отправили на принудительное лечение

Жителя Новокузнецка, зарезавшего работницу кафе, отправили на принудительное лечение
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Зарезавшего работницу кафе новокузнечанина отправили на принудительное лечение.

Зарезавшего работницу кафе новокузнечанина отправили на принудительное лечение.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский областной суд постановил, что житель Новокузнецка, зарезавший 19-летнюю сотрудницу кафе, должен пройти принудительное лечение. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

2 сентября 2025 года в кафе «Гриль №1» мужчина с ножом направился в сторону двух посетителей. Почувствовав опасность, они выбежали из помещения и заблокировали входную дверь. После этого мужчина нанес сотруднице кафе два не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Подсудимый страдает психическим расстройством, поэтому суд отправил его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.