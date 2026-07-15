Зарезавшего работницу кафе новокузнечанина отправили на принудительное лечение. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский областной суд постановил, что житель Новокузнецка, зарезавший 19-летнюю сотрудницу кафе, должен пройти принудительное лечение. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

2 сентября 2025 года в кафе «Гриль №1» мужчина с ножом направился в сторону двух посетителей. Почувствовав опасность, они выбежали из помещения и заблокировали входную дверь. После этого мужчина нанес сотруднице кафе два не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Подсудимый страдает психическим расстройством, поэтому суд отправил его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.