В Кузбассе арестовали автомобиль должника, который он скрыл в чужом дворе

Фото: ГУФССП России по Кузбассу.

В городе Мыски судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, задолжавшего налоговой службе почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина не оплачивал задолженность добровольно, несмотря на свои обязательства. Судебный пристав направил запросы в контролирующие и регистрирующие органы. Согласно ответам, у должника зарегистрировано транспортное средство.

Мужчина был вызван на прием для ознакомления с материалами исполнительного производства. Он пришел пешком. Пока гражданин изучал документы, сотрудники ведомства сменили ведомственную форму на гражданскую одежду и ждали его выхода из здания, чтобы проследить за ним.

Когда должник вышел, он направился к своему автомобилю, который припарковал далеко от учреждения. Пройдя несколько дворов, он сел в машину и уже собирался уехать. Но скрыться ему не удалось. Судебные приставы преградили путь автомобилю, спрятанному в чужом дворе. В отношении автомобиля марки Nissan Note был составлен акт описи и ареста. Машина будет оценена, а деньги от ее продажи пойдут на погашение долга.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.