В Кузбассе осудили мужчину, который разметил фото с террористом в форме ветерана Великой Отечественной

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 24-летнего прокопчанина осудили на 12 лет за участие в деятельности террористической организации, публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

Молодой человек с 2023 года стал участником националистической организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории России. Больше года прокопчанин администрировал тематический канал в мессенджере: размещал информационные материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность этой организации, призывал подписчиков к участию в ее деятельности.

Кроме того, мужчина разместил изображение человека с Георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками ФСБ и МВД.

Суд приговорил прокопчанина к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Кемерове выплатили 1,7 млн рублей долгов по зарплате бывшим сотрудникам фирмы.