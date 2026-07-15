Жительница Кузбасса, забившая до смерти мужчину, пыталась смягчить приговор

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Жительница Промышленновского округа, осужденная за убийство мужчины, не захотела провести 8 лет в колонии. Об инциденте рассказал объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

21-летняя девушка была признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Вместе с приятелями она избила мужчину - от полученных травм он скончался. Суд с учетом вердикта присяжных заседателей назначил фигурантке 8 лет лишения свободы.

Девушка, не согласившись с наказанием, обжаловала приговор в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд. Однако суд не посчитал, что она достойна снисхождения и оставил наказание без изменения.

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