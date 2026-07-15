В Кузбассе с начала года преобразилось 36 общественных пространств

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе с начала года 36 общественных пространств обновили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В порядок приводят самые разные объекты - от небольших тротуаров до крупных парков и спортивных площадок. Например, в Юрге обновили пешеходную зону на улице Кирова, в Белове - сквер «Школьный», в селе Верхотомском сквер на улице Советской.

Всего до конца года будет благоустроено 115 общественных пространств. Все они приводятся в порядок в рамках Народной программы Единой России.

«Поставил задачу перед профильными ведомствами и главами территорий отслеживать качество ремонтных работ на каждом этапе. Обновленные объекты должны прослужить людям долгие годы», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

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