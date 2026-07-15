Получение субсидии обернулось для жительницы Кузбасса уголовным делом

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В Прокопьевске будут судить мастера маникюра, которая потратила не по назначению бюджетные деньги. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре региона.

48-летняя женщина обвиняется в мошенничестве. Три года назад она обратилась в мэрию с заявлением о предоставлении ей социальной помощи на развитие бизнеса - услуг аппаратного массажа. Прокопчанке выплатили 350 000 рублей, однако деньги она потратила не по целевому назначению.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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