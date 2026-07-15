Жителям Кемерова рассказали, как ездить на электричке со скидкой в 35%

Фото: архив КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кемерова могут ездить на городской электричке со скидкой. Как это сделать, рассказали в городской администрации.

Получить льготу возможно, приобретая до 31 июля месячные абонементы на пригородные поезда. Так, на абонемент «Ежедневно» действует скидка в 25%, на абонемент «Рабочего дня» для проезда по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас – 35%.

Купить проездные можно в пригородных кассах и чат-боте МАХ АО «Кузбасс-пригород».

Ранее мы писали, что в Кемерове у школы искусств появился уличный торшер в виде дерева, а также в областной столице временно закроют роддом №5.