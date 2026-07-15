Заправка без очереди на АЗС Кузбасса: кому положено это право

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Жители Кузбасса, имеющие инвалидность первой или второй группы, а также сопровождающие их лица, имеют право заправлять автомобили на АЗС без очереди. Об этом сообщает «Горвести», журналисты которого изучили федеральные законы.

Право на обслуживание вне очереди для этой категории гарантировано Указом Президента №1157 от 2 октября 1992 года. Действие документа распространяется на все организации, предоставляющие услуги населению, включая заправки.

Чтобы воспользоваться льготой, водителю нужно предъявить справку об инвалидности. Документ принимается как в традиционном бумажном виде, так и в электронном формате через портал Госуслуг.

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