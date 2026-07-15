Полиция прокомментировала угон автобуса в Новокузнецке

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

К угону пассажирского автобуса в Новокузнецке причастен 28-летний рецидивист, он стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вопиющий случай произошел накануне на стоянке в Новоильинском районе. Водитель автобуса «КавЗ» в перерыве отлучилась в супермаркет, оставив машину с заведенным двигателем. В это время мужчина со своим приятелем забрался в салон и угнал автобус. Проехал около 50 метров, врезался в припаркованный автомобиль «Тойота Пробокс» и сбежал.

Угонщиком оказался ранее судимый за автоугоны и лишенный водительских прав за нетрезвое вождение 28-летний мужчина. В отношении него составили три протокола, в том числе за вождение без прав, отсутствие страхового полиса ОСАГО и оставление места ДТП. Санкции статей предусматривают штрафы на сумму 30 500 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Кроме того, на мужчину завели уголовное дело.

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