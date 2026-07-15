Как в Таиланде: какая погода ждет кузбассовцев в середине июля

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Западной Сибири продолжает удивлять жителей нетипичными погодными сюрпризами. Как рассказала синоптик новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева, после экстремально жаркого июня юг Сибири буквально затопило.

Сильные циклоны 5-6 июля принесли месячную норму осадков всего за сутки, временно смыв дорожную инфраструктуру и обесточив подстанции, а новые грозы 11-12 июля заставили кузбассовцев почувствовать себя как в тропическом Таиланде из-за сочетания жары и аномальной влажности.

В ближайшие дни, 15 и 16 июля, жителей Кемеровской, Томской областей и Алтая ждет долгожданная передышка: будет сухо и солнечно, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов (на Алтае местами до +33 градусов). Однако уже 17 июля регион снова окажется во власти мощного циклона, который принесет сильные ливни, грозы, град и похолодание до +21...+26 градусов при порывах ветра до 17 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов, а еще кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.