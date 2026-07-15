Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+28°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 9:46

В Минобре Кузбасса рассказали, как изменится учебная нагрузка для начальных классов

В начальных классах снизят нагрузку на школьников
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в школах будет снижена нагрузку для начальных классов. Об этом сообщили в Минобре Кузбасса со ссылкой на приказ Минпросвещения.

Так, ранее максимум учебных часов для учеников 1-4 классов составлял 2954-3345, а теперь должен быть в пределах от 2966 до 3305 часов.

«Изменения направлены на создание более комфортных условий для обучения младших школьников. Новые нормы определяют допустимый объем учебных занятий и помогут равномерно распределить нагрузку в течение учебного года», - пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов с начала лета, а также кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.