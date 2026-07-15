В Минобре Кузбасса рассказали, как изменится учебная нагрузка для начальных классов

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С 1 сентября 2026 года в школах будет снижена нагрузку для начальных классов. Об этом сообщили в Минобре Кузбасса со ссылкой на приказ Минпросвещения.

Так, ранее максимум учебных часов для учеников 1-4 классов составлял 2954-3345, а теперь должен быть в пределах от 2966 до 3305 часов.

«Изменения направлены на создание более комфортных условий для обучения младших школьников. Новые нормы определяют допустимый объем учебных занятий и помогут равномерно распределить нагрузку в течение учебного года», - пояснили в ведомстве.

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