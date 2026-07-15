Более чем на 7,5 тыс. терминалов эквайринга в Кузбассе можно оплатить покупку частями

Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Кузбассе оплатить покупки частями можно более чем на 7,5 тыс. терминалов с «Оплатой улыбкой».

С 1 апреля сервис «Плати частями» стал полностью бесплатным для пользователей. Он позволяет разделить стоимость покупки прямо на кассе и оформить это через терминал. Платеж можно разделить на два месяца без переплат. На начало июля количество транзакций уже превысило 600 операций.

Оплатить частями можно покупки на сумму до 50 тысяч рублей. Выбор способа оплаты при использовании сервиса целиком остается на усмотрение покупателя. Для подтверждения покупки работают все ключевые методы оплаты Сбера: карты, оплата улыбкой и смартфоном со «Вжух».

Валерий Белозеров, управляющий Кемеровским отделением Сбера: «При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант «Оплатить частями» - как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки. При этом выбор способа оплаты полностью остается за покупателем».

Внедрение опции «Оплаты частями» в офлайн является частью масштабной стратегии развития одноименного сервиса и формирования универсального финансового пространства, где клиенты Сбербанка всегда имеют удобный доступ к необходимым финансовым инструментам независимо от выбранного ими канала обслуживания.

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