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НовостиОбщество15 июля 2026 10:07

В Кемерове снизилось число возгораний после установки контейнеров для золы

В Кемерове провели эксперимент в частном секторе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В кемеровском поселке Нефтебазы снизилось число возгораний после установки отдельных контейнеров для золы. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов после встречи с местными жителям.

По его словам, эксперимент с установкой контейнеров стартовал в декабре прошлого года, и сегодня жители дали обратную связь: количество возгораний удалось свести к минимуму.

«В целом активисты микрорайона отмечают: соседи стали обращаться с отходами культурнее, на контейнерных площадках стало гораздо больше порядка», - рассказал мэр.

Среди других обсуждаемых вопросов - ситуация с подтоплениями погребов (коммунальщики выявили ряд утечек и починили поврежденные сети, но окончательно вопрос пока не решен, так как периодически повышается уровень грунтовых вод), проблема с зарослями американского клена (жители проведут опиловку, а мэрия предоставит спецтехнику), создание пешеходных тротуаров вдоль Пригородной (вопрос прорабатывается).

Ранее мы писали, что в Минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета, а также полиция прокомментировала угон автобуса в Новокузнецке.