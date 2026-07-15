В Кемерове снизилось число возгораний после установки контейнеров для золы

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В кемеровском поселке Нефтебазы снизилось число возгораний после установки отдельных контейнеров для золы. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов после встречи с местными жителям.

По его словам, эксперимент с установкой контейнеров стартовал в декабре прошлого года, и сегодня жители дали обратную связь: количество возгораний удалось свести к минимуму.

«В целом активисты микрорайона отмечают: соседи стали обращаться с отходами культурнее, на контейнерных площадках стало гораздо больше порядка», - рассказал мэр.

Среди других обсуждаемых вопросов - ситуация с подтоплениями погребов (коммунальщики выявили ряд утечек и починили поврежденные сети, но окончательно вопрос пока не решен, так как периодически повышается уровень грунтовых вод), проблема с зарослями американского клена (жители проведут опиловку, а мэрия предоставит спецтехнику), создание пешеходных тротуаров вдоль Пригородной (вопрос прорабатывается).

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