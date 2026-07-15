Взлом аккаунта фирмы обернулся для жительницы Кузбасса долгом в миллион рублей

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Центральный районный суд Прокопьевска обязал местную жительницу вернуть коммерческой компании почти миллион рублей, которые поступили на ее карту после хакерской атаки. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По информации ведомства, мошенники взломали мессенджер учредителя фирмы и от его имени отправили директору поддельные реквизиты на оплату услуг по договору. Компания послушно перевела 989 980 рублей.

Позже обман вскрылся, и полиция Белгорода возбудила уголовное дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что миллион осел на счете сибирячки, у которой не было никаких договоров с пострадавшей фирмой.

Сама женщина заявила в суде, что еще в декабре 2025 года потеряла сумку с банковской картой и ничего не знала о миллионном переводе. Тем не менее суд признал эти деньги неосновательным обогащением и обязал ответчицу вернуть всю сумму компании, а также оплатить госпошлину.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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