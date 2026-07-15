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НовостиЗвезды15 июля 2026 10:37

В Кузбасс съедутся звонари из России и Казахстана

В деревне Старочервово состоится V Всероссийский фестиваль звонарей «Кампанъ»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Министерство культуры Кузбасса.

Фото: Министерство культуры Кузбасса.

В деревне Старочервово Кемеровского округа с 31 июля по 2 августа пройдет V Всероссийский фестиваль звонарей «Кампанъ». Об этом сообщили в министерстве культуры Кузбасса.

Три дня звонари из разных регионов России и Казахстана будут обмениваться опытом, участвовать в лекциях и мастер-классах, репетировать звоны. Для зрителей пройдут концерты у реки (1 августа в 18.30) и в храме Святой Троицы (2 августа в 11.00).

В этом году фестиваль посвящен Году единства народов России, 400-летию деревни Старочервово и приурочен ко Дню памяти Илии Пророка.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов с начала лета, а также кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.