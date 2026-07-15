В Кузбассе снимут народный видеоклип к главному шахтерскому празднику

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут стать героями масштабного видеоклипа, который покажут во время празднования Дня шахтера. Об сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса.

Ведомство совместно с Дирекцией инновационных творческих проектов региона запускает праздничную акцию. Для участия кузбассовцам нужно просто записать на видео собственное исполнение гимна Кузбасса. Снимать ролик необходимо строго в горизонтальном формате, а затем опубликовать его в социальных сетях с хештегом #МойКузбасс до 28 августа.

Самые яркие, искренние и душевные кадры войдут в итоговый праздничный клип, который увидят жители и гости региона во время торжеств.

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