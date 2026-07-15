Световые шоу, интерактивные технологии и музыка: в Кемерове пройдет фестиваль медиаискусства

Фото: пресс-служба АПК.

В туристическом календаре Кузбасса появилось новое мероприятие - международный фестиваль медиаискусства «ПЕЛЕНА». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Фестиваль пройдет с 11 по 13 сентября в Кемерове. Зрители станут свидетелями аудиовизуального шоу, также смогут увидеть девять крупных медиаинсталляций, шоу-проекции и архитектурный маппинг на фасадах зданий. Участниками мероприятия станут 130 артистов из 15 российских городов и трех зарубежных стран.

«Событийный туризм сегодня — один из главных драйверов развития Кузбасса, регион привлекает все больше гостей из разных уголков страны. Теперь появляется еще одно важное событие в нашем туристическом календаре — оно ориентировано в первую очередь на людей, которых интересует современное искусство, и которые хотят больше знать о будущем», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов с начала лета, а также кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.