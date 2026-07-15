В Кузбассе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе за первый месяц лета резко изменилась стоимость ряда популярных продуктов питания. Об этом сообщили в Кемеровостате.

По итогам июня 2026 года самым подорожавшим товаром стал картофель - его цена по сравнению с маем взлетела сразу на 22,82%. Также ощутимый рост показал репчатый лук, прибавивший в цене 18,77%, и белокочанная капуста, подорожавшая на 8,09%. Кроме того, выросла стоимость апельсинов, мясного фарша и сахара.

В то же время кузбассовцев порадовало резкое падение цен на куриные яйца - за месяц они подешевели сразу на 17,73%. Понизилась и стоимость других овощей: помидоры скинули в цене 8,16%, бананы подешевели на 6,63%, а свекла - на 5,77%. В целом уровень инфляции в Кузбассе за июнь составил 100,5%, а с начала года потребительские цены в регионе выросли на 3,7%.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов, а еще кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.