Полиция Новокузнецка ищет пенсионерку, которая подралась с девушкой на остановке

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники полиции отправили под арест 18-летнюю местную жительницу, которая пнула пожилую женщину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Инцидент попал на видео и разлетелся по социальным сетям. Позже сама девушка обратилась в полицию с заявлением о побоях, рассказав, что в автобусе у нее случился конфликт с пенсионеркой, которая первая ударила ее. Выйдя на улицу, горожанка решила отомстить и пнула обидчицу в спину, отчего пожилая женщина упала.

Полицейские выдали заявительнице направление на экспертизу, но за агрессивное поведение на улице составили на нее протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил девушке одни сутки административного ареста.

В настоящее время полиция разыскивает вторую участницу потасовки, которой за нанесение побоев в автобусе грозит крупный штраф или до 15 суток ареста.

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