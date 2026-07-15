Чиновников в Кузбассе обязали проложить дорогу к участку многодетных родителей

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Рудничный районный суд Прокопьевска обязал администрацию округа за свой счет обустроить земельный участок, предоставленный многодетной семье под строительство жилого дома. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что чиновники выделили землю для индивидуального жилищного строительства, но полностью проигнорировали свои обязанности по созданию комфортных условий. На территории отсутствовали даже элементарные подъездные пути, а также не были проведены системы водоснабжения и водоотведения.

Суд признал требования семьи полностью обоснованными и обязал администрацию округа в кратчайшие сроки обеспечить выделенный участок всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Данное решение суда уже вступило в законную силу.

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