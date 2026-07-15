В городах Кузбасса появятся уличная навигация к укрытиям и общедоступные аптечки на случай ЧС

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе усилят меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций и угроз, связанных с беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк по итогам совещания с главами территорий.

В местах массового скопления людей будут размещены специальные аптечки на случай ЧС со световыми указателями. Также в городах и районах разработают надежную систему уличной навигации к укрытиям, которая позволит людям быстро найти безопасное место даже при отсутствии мобильной связи и интернета.

Особое внимание уделят безопасности детей: в детских лагерях, а с началом учебного года и во всех школах региона проведут практические учения. Ребят научат правильно надевать противогазы и организованно спускаться в убежища.

Глава региона выразил надежду, что эти меры окажутся лишними, но подчеркнул, что власти обязаны выполнить их в полном объеме.

Ранее мы писали, что в Кузбассе более 90 человек пострадали от тепловых ударов, а еще кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки.