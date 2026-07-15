Погода в Кузбассе 16 июля 2026 года: до +30 градусов и чрезвычайная пожароопасность

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 16 июля 2026 года сохранится теплая летняя погода без существенных осадков. При этом в отдельных территориях региона продолжат действовать высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.

Ночью по области ожидается +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. В отдельных районах утром возможны туманы.

Погода в Кемерове 16 июля 2026 года

В областной столице ночью температура составит +12...+14 градусов, днем +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается.

Погода в Новокузнецке 16 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. По прогнозу, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможны дымка и туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Сохраняется высокий риск природных пожаров

По прогнозу, показатель горимости 16 июля 2026 года составит второго-третьего класса, местами сохранится высокая пожароопасность четвертого класса и чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Специалисты напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В период действия высоких классов пожарной опасности следует отказаться от разведения костров, сжигания мусора и других работ с открытым огнем на природе.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в регионе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры.

По данным синоптиков, на территории области местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса и чрезвычайная пожароопасность 5 класса.