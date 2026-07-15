Погода в Кузбассе 16 июля 2026 года: до +30 градусов и чрезвычайная пожароопасность

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кузбассе 16 июля 2026 года сохранится теплая летняя погода без существенных осадков. При этом в отдельных территориях региона продолжат действовать высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.
Ночью по области ожидается +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. В отдельных районах утром возможны туманы.
В областной столице ночью температура составит +12...+14 градусов, днем +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается.
В Новокузнецке ночью ожидается +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. По прогнозу, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможны дымка и туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
По прогнозу, показатель горимости 16 июля 2026 года составит второго-третьего класса, местами сохранится высокая пожароопасность четвертого класса и чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Специалисты напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В период действия высоких классов пожарной опасности следует отказаться от разведения костров, сжигания мусора и других работ с открытым огнем на природе.
Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в регионе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры.
По данным синоптиков, на территории области местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса и чрезвычайная пожароопасность 5 класса.