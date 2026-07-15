Металлурги сделали подарок жителям Кузбасса и Новокузнечанам

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ ЗСМК.

При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке открылась выставка «Город металла. Город искусства», которая приурочена ко Дню металлурга. Посетить ее можно в научно-техническом музее имени академика И.П. Бардина (пр. Металлургов 17).

Вход для всех желающих будет бесплатным с 14 по 19 июля. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа и члены их семей (при предъявлении подтверждающих документов) смогут посетить выставку бесплатно в течение всего периода ее работы.

В ходе арт-резиденции 12 художников из разных городов России изучали Новокузнецк. общались с жителями, посещали действующие производства и музейные площадки. Итогом этого творческого исследования стала экспозиция, в которой металл предстает не просто как материал промышленности, а как выразительное художественное средство. Посетителей ждут необычные арт-объекты: кузнецкие рельсы, превращенные в изящные орнаменты; работа «Неопалимая купина», вдохновленная историей Лидии Петренко. Среди самых ярких экспонатов - «Домна Запсибовна едет стометровку», «Горновой, пронзающий огненного змея» и «Металлург на красном волке».

Для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа: 15 и 29 июля в 18.30 - интерактивные экскурсии по объектам уличного искусства, торжественное открытие мурала, посвященного Лидии Петренко (15 июля). Предварительная запись обязательна по телефону: 8-905-911-55-82;

Групповые экскурсии в музее - ежедневно в 13.00. Предварительная запись обязательна по телефонам: (3843)79 46 25, 79 48 85.

Кураторские экскурсии с искусствоведом В. Кайгородовым: 16 июля в 18.30, 18 июля в 16.00, 21 июля в 15.00, с 27 июля по 6 августа по вторникам в 15.00 и по четвергам в 18.30.

Режим работы музея:

Понедельник, вторник, среда, пятница: 10.00-18.00;

Четверг: 12.00-20.00 (с 20 июля - 10.00-20.00);

Суббота: 11.00-18.00 (с 20 июля - до 17.00);

Воскресенье: 11.00-17.00 (с 14 по 19 июля).