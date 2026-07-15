Кузбасс вошел в тройку лидеров Сибири по работе с обращениями жителей

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс занял третье место в Сибирском федеральном округе и 30-е место по стране в рейтинге эффективности использования цифрового сервиса «Платформа обратной связи». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

По данным министерства цифрового развития РФ, только за первое полугодие 2026 года от кузбассовцев поступило более 48 тысяч электронных обращений, что на 37% больше показателей прошлого года.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что платформа не только экономит время жителей, позволяя решать проблемы без посещения инстанций, но и помогает властям оценивать эффективность своей работы.

Развитие таких цифровых каналов общения ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Направить обращение в уполномоченные органы или принять участие в опросах жители могут через любой браузер либо в приложении «Госуслуги».

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в регионе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры.