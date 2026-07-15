Кемеровчанин избил женщину из-за замечания и попал в полицию

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Кемерове задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении своей сожительницы. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Инцидент произошел ночью в многоквартирном доме на улице Радищева. Вернувшись домой, 44-летняя женщина застала своего сожителя сильно пьяным. На этой почве между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина нанес сожительнице несколько ударов, травмировав ей шею и руки.

Пострадавшая вызвала правоохранителей. Прибывший на место экипаж задержал пьяного дебошира и передал его сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

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