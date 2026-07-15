Жительница Новокузнецка изрезала любимого кухонным ножом во время ссоры

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Новокузнецке задержали 35-летнюю местную жительницу, которая в ходе пьяной ссоры ранила своего сожителя кухонным ножом. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Сигнал о происшествии поступил ночью из частного дома на улице Рудничной. Выяснилось, что пара вместе выпивала, когда между ними разгорелся конфликт. В пылу эмоций подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила им 40-летнего мужчину по рукам.

Пострадавший успел вызвать экстренные службы. Прибывшие росгвардейцы задержали нетрезвую женщину и передали ее полицейским, а раненому хозяину дома прямо на месте оказали медицинскую помощь. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в регионе в июне рекордно подорожали картошка и лук, но рухнули цены на помидоры.