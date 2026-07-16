В Кузбассе более 60 семей уже получили по 550 тысяч рублей на погашение ипотеки

Фото: соцсети Андрея Панова.

В Кузбассе 63 многодетные семьи уже воспользовались новой региональной мерой поддержки и получили по 550 тысяч рублей на погашение жилищных кредитов. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Панов.

Данная программа работает в рамках национального проекта «Семья». Эту сумму родители могут объединить с аналогичной федеральной выплатой в размере 450 тысяч рублей - в итоге получится целый миллион рублей на закрытие долга перед банком.

Оформить выплату могут кузбассовцы, у которых с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года родился третий или последующий ребенок, при условии наличия действующей ипотеки. Подать заявление и документы можно онлайн через портал «Госуслуги».

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.