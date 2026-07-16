Волонтер из Новокузнецка отправилась в Африку спасать морских черепах

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Жительница Новокузнецка Ксения Кузнецова стала единственной представительницей России в международной волонтерской миссии в Кабо-Верде. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Денис Ильин.

Женщина проделала огромный путь с пятью пересадками, чтобы добраться до Африки и посвятить себя спасению редких морских черепах.

По словам главы города, островитяне приняли сибирячку очень тепло. Не обошлось и без приятных встреч: русские моряки с судна «Николай Теленков», узнав о миссии Ксении, подарили ей семь килограммов морепродуктов, поддержав землячку вдали от родины.

Денис Ильин отметил, что искренне гордится Ксенией, ведь широта души наших людей действительно не знает границ.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.