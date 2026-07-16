Кузбассовец тайно привез 60 тонн овощей из Казахстана и попал под проверку

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове индивидуальный предприниматель получил официальное предостережение за то, что скрыл от контролирующих органов ввоз крупной партии овощей из ближнего зарубежья. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение выявили во время мониторинга системы «Аргус-Фито». Бизнесмен привез из Республики Казахстан 50 тонн свежей белокочанной капусты и 10 тонн свеклы, но «забыл» известить об этом ведомство.

По закону импортеры обязаны сообщать о прибытии любой подкарантинной продукции не позднее одного дня с момента доставки, чтобы специалисты могли проверить ее безопасность. Предпринимателю напомнили о необходимости строго соблюдать карантинные правила.

Ранее мы писали, что новые меры безопасности вводят в Кузбассе, а еще в 15 районах Кузбасса досрочно завершили первые этапы ремонта дорожной сети.